В мире обнаружено не менее полусотни вариантов «омикрона»

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5 апреля 2022, 13:58 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

Африканский штамм коронавируса, известный под именем «омикрон», уже разделился на несколько подвидов. И это вызывает сильное беспокойство у медицинских организаций. Ведь один из таких подвидов вполне может мутировать и начать заражать человечество с силой «дельты», и также приводить к массовой смертности. Коронавирусная пандемия – далеко не конечная фаза. Напротив, ситуация всё ещё достаточно сложная. В СМИ периодически появляются сообщения о том, что тот или иной подвид «омикрона» был где-то выявлено. Но ключевые слова здесь – «тот или иной». Это означает, что мутация «омикрона» активно развивается.

3 апреля журналисты из Global Times рассказали о выявленном на востоке КНР подварианта «омикрона» ВА.1.1. Впервые его обнаружили ещё в конце марта, после чего специалисты секвенировали его геном. В различных базах данных не было обнаружено схожих по структуре последовательностей генома вируса. Также эксперты отмечают, что ещё рано говорить о том, что данная форма вируса китайского происхождения. Для начала нужно провести более детальные исследования. Пока точно неясно, какие именно мутации произошли в китайском подварианте, и как они повлияли на заразность и патогенность вируса. «Неизвестно даже, насколько этот вариант распространился среди популяции», - заявляют эксперты, «А то, что вирус постоянно мутирует и появляются новые варианты – всё это ожидаемо».

Ранее о выявлении нового подварианта «омикрона» сообщали из Великобритании. Там нашли особый штамм коронавируса, который обозначали буквами ХЕ. Это рекомбинант вариантов ВА.1 и ВА.2. Учёные пока что не могут полностью дать анализ ситуации и рассказать об опасности со стороны нового подварианта. Исследования всё ещё ведутся. Более того, эксперт Михаил Болков утверждает, что в международных геномных базах уже можно найти не менее 50 подвариантов «омикрона».