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5 апреля 2022, 10:38

Глава Роспотребнадзора Анна Попова проинформировала членов российской парламентской комиссии о результатах расследования деятельности биолабораторий США на территории Украины. Депутаты и сенатор по итогам пришли к вводу, что внезапно вскрылись масштабные нарушения Конвенции о запрете производства бактериологического оружия на территории Украины и в других странах мира.



Фактически США посягали на биологический суверенитет других стран и пытались установить управление над жизнями народов разных стран. В докладе говорится, что под воздействием Минобороны США на Украине и в других странах отменена обязательная вакцинация граждан и обязательный государственный санитарно-эпидемиологический контроль. Это поставило под угрозу иммунитет людей. Специалисты констатировали, что на Украине локализовалась вспышка заболеваний туберкулёзом, корью, полиомиелитом, что напрямую связано с отменой обязательной вакцинации там, где было локализованы американские лаборатории. Фактически страна откатилась в прошлый век.



Парламентарии просят специалистов выяснить, специальная ли это утечка вирусов произошла на Украине или это результат экспериментов американцев. Такие лаборатории США работали ещё в 36 странах мира. К их правительствам намерены обратиться российские парламентарии, чтобы инициировать аналогичные расследования.