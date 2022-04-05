Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее применением ядерного оружия

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5 апреля 2022, 10:29 Источник: URA.RU

фото: pixabay.com

Сестра лидера Корейской Народно-Демократической Республикаи (КНДР) Ким Чен Ына Ким Е Чжон прокомментировала заявление министра обороны Южной Кореи Сон Ен Му о возможном «превентивном ударе» по вооруженным силам Северной Кореи. Ким Е Чжон - заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии КНДР.

Сестра северокорейского лидера ответила на заявление Сеула, что Пхеньях применит ядерное оружие против Южной Кореи, если она «пойдет на военную конфронтацию», - сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

Ким Е Чжон подчеркнула, что КНДР против таких войн, не видит в Южной Корее угрозу и не считает южного соседа потенциальным врагом, но если возникнет ситуация, что Сеул пойдет на военную конфронтацию, это неизбежно заставит ядерные боевые силы Пхеньяна ответить и выполнить свою миссию.