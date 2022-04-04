Челноки помогут обеспечить промышленность сырьём и комплектующими

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4 апреля 2022, 10:41

Те, кто вводил против России экономические санкции не учли магическую силу и гигантские способности людей-посредников, на которых в 90-е годы держался чуть ли не весь потребительский рынок. Если поставить перед ними задачу, они и Боинг в разобранном виде привезут! В Минпромторге считают, что российской промышленности потребуется полгода, чтобы наладить логистические цепочки поставок продукции в условиях новых санкций. А в это время ситуацию будут спасать «челноки», как в 90-е годы прошлого века.



Правительство России выделило 20 млрд рублей Фонду развития промышленности для льготного кредитования предприятий, занимающихся импортозамещением. В ближайшее время бизнес адаптируется к новым условиям хозяйствования, во многом в помощь производству придёт челночные поставки материалов и комплектующих, которые в обход санкций компенсируют утраченные логистические цепочки. Но для этого нужно смягчение Центробанком правил ввоза и вывоза валюты физическими лицами.



Благодаря укрепившиеся связям между Россией и Китаем и налаженными прямыми поставкам дефицита товаров повседневногого спроса в стране не будет. Этому также способствует укрепившийся курс рубля. Паника первого месяца санкций проходит, товарные запасы восстанавливаются, цены стабилизируются.