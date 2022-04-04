Bild: Власти Германии намерены выслать из страны до 100 российских дипломатов уже на этой неделе

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4 апреля 2022, 10:00 Источник: ТАСС

Вокзал в Берлине, фото: pixabay.com

Власти Германии собираются выслать из страны сотрудников российских дипломатических представительств, которых они подозревают в работе на российские спецслужбы. Газета Bild в понедельник со ссылкой на свои источники написала, что канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил изучить этот вопрос.

Издание пишет, что могут быть высланы из Германии до 100 сотрудников дипслужб.

Газета Bild ранее распространила информацию о том, что в Германии находятся более двух тысяч человек якобы работающих на разведку России.

Эти заявления пошли после того, как некоторые европейские страны, в том числе Бельгия, Нидерланды и Ирландия, объявили 29 марта, что высылают российских дипломатов на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. Бельгию должен покинуть 21 российский дипломат, Нидерланды - 17 человек, а Ирландию - четыре. Ранее страны ЕС, включая Литву, Латвию, Эстонию, Болгарию, Польшу, Словакию и Чехию, также потребовали от российских дипломатов покинуть территорию стран пребывания.