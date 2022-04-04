Орбан сообщил о победе его партии «Фидес» на парламентских выборах Венгрии и внесении Зеленского в список своих противников

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан внес президента Украины Владимира Зеленского в список противников правящей партии страны «Фидес». Венгерский премьер возглавляет Христианско-демократическую народную партию - Фидес.
Правящий альянс под руководством Орбана 3 апреля победил на парламентских выборах в Венгрии. Национальный избирательный офис (NVI) сообщил итоги выборов.
После обработки 98,96 процента голосов Фидес — ХДНП набирает 67,84 процента и получает 135 мест в парламенте из 199, в третий раз подряд сохраняя конституционное большинство.
После победы партии на парламентских выборах Орбан заявил, что победа запомнится "до конца жизни", так как пришлось сражаться с огромным количеством оппонентов.
Кроме Зеленского Орбан причислил к своим противникам миллиардера из США Джорджа Сороса, "бюрократов" Евросоюза, и международные СМИ.