Орбан сообщил о победе его партии «Фидес» на парламентских выборах Венгрии и внесении Зеленского в список своих противников

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4 апреля 2022, 10:44

В. Орбан, фото: Kremlin Pool / globallookpress.com

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан внес президента Украины Владимира Зеленского в список противников правящей партии страны «Фидес». Венгерский премьер возглавляет Христианско-демократическую народную партию - Фидес.

Правящий альянс под руководством Орбана 3 апреля победил на парламентских выборах в Венгрии. Национальный избирательный офис (NVI) сообщил итоги выборов.

После обработки 98,96 процента голосов Фидес — ХДНП набирает 67,84 процента и получает 135 мест в парламенте из 199, в третий раз подряд сохраняя конституционное большинство.

После победы партии на парламентских выборах Орбан заявил, что победа запомнится "до конца жизни", так как пришлось сражаться с огромным количеством оппонентов.

Кроме Зеленского Орбан причислил к своим противникам миллиардера из США Джорджа Сороса, "бюрократов" Евросоюза, и международные СМИ.