Депутат Европарламента Касарес сообщил, что рыболовецкий сектор страдает от повышенных цен на энергоносители

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4 апреля 2022, 09:47 Источник: RT

Alexandr Knyazev/globallookpress.com

С вопросом о помощи для рыболовной отрасли обратился депутат Европарламента от Испании Николас Гонсалес Касарес. Его обращение к Еврокомиссии (ЕК) связано с энергетическим кризисом в Европе, сообщает RT со ссылкой на письмо парламентария.

«Рыболовецкий сектор напрямую страдает от кризиса цен на энергоносители», — заявил Касарес. Также он добавил, что флоту необходимо 2 млн. литров топлива. Энергоносители нужны для успешного функционирования цепочек поставок.

На фоне существенного подорожания топлива испанская флотилия прекратила промысел, заявил парламентарий.

В заключение письма депутат Европарламента поинтересовался, как ЕК планирует смягчать воздействие роста цен на промысловый флот.