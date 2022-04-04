Американского медика Энтони Фаучи обвиняют в укрывательстве правды о происхождении коронавируса

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4 апреля 2022, 08:26 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Прошло уже более двух лет, а истинное происхождение коронавируса до сих пор остаётся неизвестным. А ведь вирус едва не уничтожил экономику Земли. Он унёс уже почти 6.5 миллионов жизней и продолжает мутировать. Есть две наиболее известных версии происхождения «ковида» - естественная (вирус произошёл от летучих мышей и передался человеку) и искусственная (химерную форму вывели люди в лаборатории). Вторая версия предполагает создание опаснейшей формы в Уханьской лаборатории. Но кто же именно тогда виновник? Китайское правительство или отдельная группа учёных? Есть мнение, что вирус мог быть создан рукотворно не только китайскими научными мужами, но и американскими. В центре крупного скандала оказался сам Энтони Фаучи, советник президента США по медицине.

Журнал Vanity Fair рассказал общественности о том, как учёные пытались замолчать версию об утечке вируса из Уханьской лаборатории. Уханьский институт, как утверждают некоторые сведения, занимался своими исследованиями на американские деньги вместе с компаниями из США. В Vanity Fair считают, что ответственность за глобальную пандемию может лежать на ЕНА или EcoHealth Alliаnce. Это американская благотворительная научная организация, которая давно получает деньги от федеральных учреждений США. Сначала она в сотрудничестве с Уханьским институтом проводила сомнительные эксперименты с коронавирусами, а затем привлекла известных учёных к тому, чтобы исключить широкое изучение уханьского следа «ковида». Конечно, исследование не даёт точный ответ по поводу вопросов происхождения вируса, но зато оно ставит в неловкое положение видных американских медиков.

Основанная ещё в 70-х ЕНА специализировалась на защите живой природы. Со временем интересы компании поменялись, и она стала заниматься вопросами вирусологии, и в частности появлениями новых форм вирусов. Связана такая система была с приходом нового руководителя – британского вирусолога Питера Дашака. У ЕНА не было серьёзных средств и базы, и потому Дашак начал активно искать их. Средства он нашёл в федеральных ведомствах США, а базу – в Уханьском институте вирусологии. В 2014 году Национальный институт здравоохранения одобрил грант почти в 4 млн долларов США на программу компании «Понимание риска возникновения коронавируса у летучих мышей». Её целью было в создании своеобразной системы предупреждения глобальных пандемий. В рамках исследования учёных собирали как раз коронавирусы летучих мышей и изучали в Уханьском институте.

В журнале сказано, что исследования продолжались длительное время. Хотя, при этом, директор биотехнологического центра Монтаны Джек Нанберг называл такую идею безумной из-за её невероятной опасности. В ЕНА же не отреагировали на Нанберга и продолжили заниматься изучением вирусов на территории КНР. Более того, список целей расширились, и учёные выступили с новым предложением – создать и изучить самые опасные формы вирусов, введя в уже существующие элементы, аналогичные тем, что нашли в Sars-COV2. На эти исследования Дашак запросил у Минобороны США 14.2 млн долларов. Но в ведомстве отказались помогать учёному. Представители власти сослались на отсутствие финансовых средств. Как отметил Vanity Fair один из бывших сотрудников Минобороны, «проект был отклонён из-за противоречия здравому смыслу».

После начала пандемии человечество стало задаваться вопросом, а как же всё-таки появился тот самый коронавирус? Как, и самое главное – зачем? Но тут в дело вступили спонсоры ЕНА, и в частности сам Энтони Фаучи. Стали заговаривать о строго естественном происхождении «ковида», и о его передачи от животному к человеку. Данную версию многие восприняли в штыки, но это не мешало крупным учёным рассуждать о пандемии из-за «несвежего мяса летучей мыши, которое съел какой-то китаец». В 2021 году биолог Джесси Блум захотел докопаться до правды и расставить все точки над i. Он провёл своё расследование, и в тесте указал на подозрительное исчезновение из китайских исследований некоторых последовательностей генома Sars-Cov2. Исчезли они и из баз данных Национального института здравоохранения, по просьбе китайских исследователей. Блум считал, что пропавшие последовательности могут дать чёткий ответ на вопрос о происхождении вируса.

Перед тем, как опубликовать свои исследования, учёный обратился к Энтони Фаучи. Но вместо обыденного ответа, его пригласили на конференцию в Zoom с участием самого Фаучи и директора института Фрэнсиса Коллинза, а также нескольких других экспертов. Как отметил Блум, конференция напоминала дуэль с участием секундантов. Разговор выдался очень напряжённым. В ходе конференции вирусолог Андерсен назвал поведения Джесси Блума неэтичным, и заявил, что у китайских исследователей было право на просьбу об удалении материалов. Андерсен даже предложил удалить якобы неэтичные исследования, которые уже к тому времени появились в сети. А вот в беседе с Vanity Fair учёный сообщил, что не делал такого предложения. Как следует из документов, оказавшихся в распоряжении журнала, с февраля 2020 года Андерсен и Фауч вместе с рядом коллег обсуждали укоренение теории естественного происхождения вируса, хотя в приватной беседе заявляли лабораторную утечку наиболее вероятной гипотезой.

Национальный институт здравоохранения прекратил финансирование компании ЕНА ещё в апреле 2020 года, когда журналисты подняли вопрос о сотрудничестве организации с Уханьским институтом. Тогдашний президент США Дональд Трамп заявил, что программу ЕНА следует прекратить. Затем он спросил у стоявшего рядом Фаучи о возможности лабораторного происхождения «ковида». Но Фаучи наотрез отказался от этой теории, заявив, что специалисты чётко придерживаются мнения о передаче коронавируса человеку от животных. По некоторым данным, на следующий же день Питер Дашак, глава ЕНА, направил Фаучи благодарность за то, что тот публично разгласил теорию естественного происхождения «ковида» и отвёл все подозрения от лаборатории в Ухани. Доктор Фаучи поблагодарил своего коллегу в ответ.