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Минобороны РФ сообщило об уничтожении нефтеперерабатывающего завода под Одессой

, 10:53 Источник: РИА Новости

Минобороны РФ сообщило об уничтожении нефтеперерабатывающего завода под Одессой
Генерал Игорь Конашенков, фото: MOD/globallookpress.com

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в воскресенье заявил об уничтожении нефтеперерабатывающего завода и трёх хранилищ горюче-смазочных материалов в районе Одессы, с которых шли поставки топлива для украинских войск на Николаевском направлении.

Конашенков уточнил, что российские военные уничтожили НПЗ и три хранилища ГСМ под Одессой сегодня утром высокоточными ракетами морского и воздушного базирования.

По данным Минобороны РФ, авиация ВКС России в течение ночи поразила 51 военный объект Украины, в том числе две артиллерийские батареи и две установки РСЗО; средствами ПВО ВС РФ сбиты в воздухе два украинских беспилотных летательных аппарата.

Конашенков также сегодня сообщил, что всего с 24 февраля, с начала проведения специальной военной операции на Украине, уничтожены: 125 самолетов и 88 вертолетов, 383 беспилотных летательных аппарата, 221 зенитный ракетный комплекс, 1903 танка и других боевых бронированных машин, 207 установок реактивной системы залпового огня, 805 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1781 единица специальной военной автомобильной техники Вооруженных сил Украины.

В ДНР сообщили о продолжении обстрела Донецка украинскими силовиками.

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