Коронавирус по-прежнему распространяется по Малайзии

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3 апреля 2022, 09:53 Александр Крохмаль, Журналист

Коронавирус – всё ещё нерешённая проблема для человечества. Особенно нелегко приходится странам с невысоким уровнем жизни. Но и относительно стабильные государства тоже испытывают трудности. На сегодня доминирующим штаммом «ковида» является африканский «омикрон», наиболее заразной формой признаётся его подвид «стелс», влияющий на желудочно-кишечный тракт. В Азии борьба с коронавирусом идёт до сих пор. В Малайзии на сегодня зафиксировано 4 миллиона и 219 395 заражённых, по данным Яндекс-статистики. Число погибших по официальным сводкам достигло отметки в 35 013.

За прошедшие сутки на территории страны выявили 17 000 новых случаев заболевания. Заразилась даже правящая семья – верховный король Абдулла аль-Мустафа и его супруга Тунку Азиза. Болезнь протекает у венценосных особ в лёгкой форме. Медики тщательно следят за их состоянием здоровья. Из-за обнаружения инфекции королю и королеве пришлось уйти на карантин. В политических мероприятиях они не смогут пока участвовать. Тем не менее, в Малайзии за день до заражения августейшей четы было объявлено об отмене карантинных мер, связанных с пересечением границы. После двух лет жёстких ограничений, страна открыла свои границы и отменила соблюдение карантина для вакцинированных туристов.