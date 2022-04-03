МО РФ: с 3 апреля будет открыт гуманитарный коридор для эвакуации иностранных жителей Мариуполя

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3 апреля 2022, 09:14 Источник: Коммерсантъ

Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Минобороны РФ заявило об открытии с 3 апреля гуманитарного коридора из Мариуполя в Бердянск для эвакуации иностранцев, сообщает «Коммерсантъ». Такое решение было принято по просьбе президента Турции Эрдогана.

По словам Начальника национального центра управления обороной Михаила Мизинцева, эвакуация из Бердянска может проводиться двумя путями. Первый вариант — наземным транспортом в Крым или в подконтрольные Киеву территории, второй — морским транспортом «по избранным направлениям».

«Проведение гуманитарной операции возможно только при полном содействии киевских властей по пропуску гуманитарной колонны из Мариуполя, неукоснительному соблюдению «режима тишины» в период проведении эвакуации, а также исключения угрозы обстрела судов при выходе из порта и на всем маршруте перехода», — добавляет Мизинцев.

Ранее Турция заявила, что готова выделить судна для эвакуации гражданских лиц из Мариуполя морским путём.