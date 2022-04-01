США вводят санкции против ещё 120 организаций из России и Белоруссии

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1 апреля 2022, 22:30 Источник: ТАСС

Maksim Konstantinov/GlobalLookPress.com

Соединенные Штаты вводят экспортные санкции против 120 организаций из России и Белоруссии в сфере обороны, аэрокосмического и морского секторов, сообщается в уведомлении от Министерства торговли США.

В США утверждают, что в соответствии с определением правительства, действия этих организаций "противоречат интересам национальной безопасности или внешней политики страны". Список ещё не обнародован. Уточняется, что организации, находящиеся в этом списке, больше не смогут получать американские высокие технологии без лицензии.

Ведомство внесёт в чёрные список те юрлица, которые будут приобретать запрещенную экспортными ограничениями продукцию для поддержки военной модернизации.