Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным заявил, что хочет организовать его встречу с Зеленским

Переговоры президентов Российской Федерации Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по телефону завершились. Представители канцелярии Эрдогана сообщили, что главы Турции и России обсуждали итоги переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле.
По данным канцелярии, Эрдоган заявил Путину, что хочет организовать его встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Канцелярия турецкого президента также сообщила, что Владимир Путин в разговоре с Реджепом Тайипом Эрдоганом поблагодарил его за организацию переговорного процесса России и Украины в Стамбуле.
По информации пресс-службы Кремля, Владимир Путин в телефонном разговоре с Реджепом Тайипом Эрдоганом дал принципиальные оценки продолжающегося переговорного процесса представителей РФ и Украины.
Путин и Эрдоган обсудили гуманитарные вопросы в контексте ведущейся спецоперации по защите Донбасса. Эрдоган поблагодарил за оказанную по линии Минобороны РФ помощь в эвакуации турецких граждан и торговых судов из зоны боевых действий.