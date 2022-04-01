Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным заявил, что хочет организовать его встречу с Зеленским

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1 апреля 2022, 17:47 Источник: РИА Новости

Президент Турции Эрдоган, фото с сайта Кремля

Переговоры президентов Российской Федерации Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по телефону завершились. Представители канцелярии Эрдогана сообщили, что главы Турции и России обсуждали итоги переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле.

По данным канцелярии, Эрдоган заявил Путину, что хочет организовать его встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Канцелярия турецкого президента также сообщила, что Владимир Путин в разговоре с Реджепом Тайипом Эрдоганом поблагодарил его за организацию переговорного процесса России и Украины в Стамбуле.

По информации пресс-службы Кремля, Владимир Путин в телефонном разговоре с Реджепом Тайипом Эрдоганом дал принципиальные оценки продолжающегося переговорного процесса представителей РФ и Украины.

Путин и Эрдоган обсудили гуманитарные вопросы в контексте ведущейся спецоперации по защите Донбасса. Эрдоган поблагодарил за оказанную по линии Минобороны РФ помощь в эвакуации турецких граждан и торговых судов из зоны боевых действий.