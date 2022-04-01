ЕС заставляет Сербию отвернуться от России

В воскресение в Сербии пройдут выборы органов власти сразу трёх уровней - местные, парламентские, президентские. По прогнозам, действующий президент страны Александр Вучич и его партия снова победят.
Все кандидаты в президенты Сербии, включая действующего, выступают против антироссийских санкций и вступления страны в НАТО. После выборов ЕС потребует от Сербии определиться, с кем она. Иначе Евросоюз прекратит оказание финансовой помощи и заморозит процесс вступления Сербии в ЕС.
Двойственная позиция Сербии, которая осудила действия России на Украине, но при этом не присоединилась к санкциями и не прекратила авиационное сообщение с Москвой, похоже, скоро будет скорректирована. ЕС пока не ставил перед Сербией ультиматумов, понимая её зависимость от российского газа и политической поддержки. Но после выборов вопрос поставят ребром. Это прежде всего закрытие своего воздушного пространства для российских самолётов, выдворение российских компаний с территории Сербии. Во время выборов такие политические заявления могли бы привести к потере фаворитом голосов избирателей, а вот в понедельник ЕС потребует изменения риторики избранного президента и провластной партии.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Постпред Гатилов заявил, что Германия реализовывала на Украине собственную биологическую программу
- #ЗАУГЛОМ Яков Кедми о переговорах в Стамбуле
- 14:46 Басурин: в Мариуполе остались три основных очага сопротивления сил Украины — центр города, «Азовсталь» и порт
- 13:35 Песков объяснил негативное высказывание Депардье о Путине: «Он не полностью понимает, что происходит»
- 11:41 Минобороны России показало видео уничтожения украинских установок С-300, стоявших на боевом дежурстве
- 11:19 США и Великобритания плющат Индию против России, но безрезультатно