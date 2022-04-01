ЕС заставляет Сербию отвернуться от России

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1 апреля 2022, 14:50

В воскресение в Сербии пройдут выборы органов власти сразу трёх уровней - местные, парламентские, президентские. По прогнозам, действующий президент страны Александр Вучич и его партия снова победят.



Все кандидаты в президенты Сербии, включая действующего, выступают против антироссийских санкций и вступления страны в НАТО. После выборов ЕС потребует от Сербии определиться, с кем она. Иначе Евросоюз прекратит оказание финансовой помощи и заморозит процесс вступления Сербии в ЕС.



Двойственная позиция Сербии, которая осудила действия России на Украине, но при этом не присоединилась к санкциями и не прекратила авиационное сообщение с Москвой, похоже, скоро будет скорректирована. ЕС пока не ставил перед Сербией ультиматумов, понимая её зависимость от российского газа и политической поддержки. Но после выборов вопрос поставят ребром. Это прежде всего закрытие своего воздушного пространства для российских самолётов, выдворение российских компаний с территории Сербии. Во время выборов такие политические заявления могли бы привести к потере фаворитом голосов избирателей, а вот в понедельник ЕС потребует изменения риторики избранного президента и провластной партии.