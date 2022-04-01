США и Великобритания плющат Индию против России, но безрезультатно

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1 апреля 2022, 11:19

Потерпев позор в Афганистане, США пытаются закрепиться в Центральной Азии. Россия на это сказала твёрдое нет. В ответ Белый дом заставляет Индию присоединиться к антироссийским санкциям.



Помимо желания России, размещение баз США запрещает и Договор о коллективной безопасности, подписанный странами СНГ. Но США считали потенциально возможным договориться о размещении своих баз в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии под видом защиты демократии, а на самом деле для ослабления России и Китая.



После позорного побега из Афганистана США пытались договориться о возвращении на свои прежние базы в Киргизии и Узбекистане, но получили отказ. А в этом время министр иностранных дел России Сергей Лавров вылетел на переговоры в Индию, которая не собирается отказываться от российских энергоносителей и другого товарообмена вопреки санкциям и давлению Великобритании и США. Возможно, что на переговорах в Индии будет обсуждаться введение альтернативы SWIFT для взаиморасчётов между странами. А в это время США направили в Индию заместителя помощника президента по национальной безопасности, чтобы вправить индийскому правительству мозги. Ему на помощь также вылетела глава МИД Великобритании, что свидетельствует о том, что Запад очевидно проигрывает и на этом направлении.