Молдавские фермеры на тракторах готовят поход на Кишинёв

Со всей Молдавии в Кишинёв снова могут въехать с протестом трактора фермеров, у которых нет дизельного топлива, чтобы начать посевную кампанию. А, как известно, весенний день год кормит.
Правительство обещало компенсировать фермерам 30% затрат на ГСМ, а экспорт выращенной ими продукции переориентировать с России на Европу. Помимо выросших в два раза цен на топливо, на молдавских фермеров давят взятые кредиты и подорожавшие удобрения. Но надежд на Европу у них мало. К примеру, сейчас на складах находятся 250 тонн яблок, приготовленных для отправки в Россию. Но в Европе этот сорт не востребован. А российский рынок закрыт санкциями. За бесценок эти яблоки отдают на сок.
Вняв безвыходной ситуации, премьер-министр Молдавии собирается упросить ЕС снять экспортные квоты на молдавские товары и оказать финансовую поддержку республике.
На внутреннем же рынке Молдавии цена на продовольствие выросла на 23%. Правительство успокаивает, что российские и украинские наименования будут заменены европейскими и дефицита не будет. При этом Россельхознадзор в марте отменил ограничения на ввоз из Молдавии ряда плодоовощной продукции. Молдавии просто нужно определиться, с кем она.
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