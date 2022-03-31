В КНР планируют создать поезда с ядерным оружием

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31 марта 2022, 23:16 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

На Западе рассуждают о новой китайской инициативе, связанной с так называемыми «поездами судного дня».

Для обеспечения ядерного сдерживания потенциального врага инженеры из КНР намерены приспособить высокоскоростные составы, состоящие из 16 вагонов. Эти поезда способны передвигаться с большой скоростью, до 350 километров в час. Иными словами, данные комплексы будут курсировать по стране с ядерным оружием. Считается, что для возможного противника будет сложно отследить их местоположение. Также это может позволить скрытно наносить удары по любым целям.

Эксперты отмечают, что составы можно вооружить межконтинентальными баллистическими ракетами «Дунфэн-41» длиной до 20 метров и массой почти 80 тонн. Все эти орудия смерти целиком и полностью китайского производства. Ракеты способны доставлять боезаряды на расстояние около 15 000 километров. По отдельным сведениям, испытания «Дунфэн-41» с железнодорожных установок были проведены ещё в 2015 году. Если такие устройства и правда станут неотъемлемой частью китайской армии, это сильно возвысит КНР в глазах окружающих союзников, а врагов заставит серьёзно задуматься.