Русский язык получил пятёрку в мире

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31 марта 2022, 18:22

По данным исследования Института Пушкина «Индекс положения русского языка в мире» за 2021 год, русский язык замкнул пятёрку из 12 ведущих языков мира по совокупности параметров, включающих роль как в бытовой, так и в научной коммуникации.



Перед русским языком идут английский, испанский, китайский и французский, а после него - арабский, португальский, немецкий, японский, хинди, бенгали и урду. При составлении рейтинга учитывались численность говорящих на языке и численность пользователей интернета, количество интернет-ресурсов и объем научной информации на языке, статус языка в международных организациях, а также количество СМИ на языке.



Исследователи выяснили, что русский язык играет важную роль в национальной науке Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Азербайджана. Но численность обучающихся в мире на русском языке за последние 30 лет сократилась в два раза.