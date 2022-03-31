Глава Турции Эрдоган заявил об отказе от присоединения к антироссийским санкциям

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31 марта 2022, 14:40

Президент Эрдоган, Kremlin Pool/ Global Look Pres

Официальная Анкара отказывается поддерживать санкции против Российской Федерации. Такое заявление сделал в четверг, 31 марта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы неоднократно заявляли ранее, что не будем участвовать в санкциях против России и объясняли причины этого», − цитирует слова турецкого лидера РИА Новости.

Политик подчеркнул, что позиция его государства по этому вопросу не изменилась.

Отметим, ранее Эрдоган предложил компаниям, покинувшим российский рынок, разместиться в его стране.