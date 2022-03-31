НМ ДНР: под Мариуполем ликвидированы два вертолета ВСУ

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31 марта 2022, 14:16

Вертолёт, russianhelicopters./ Global Look Press

Командование Народной милиции ДНР заявило в четверг, 31 марта, что республиканские военные уничтожили два украинских вертолета возле азовского порта.

Как значится в сообщении ведомства в Telegram-канале, вооружённые формирования киевского режима вновь «предприняли очередную попытку эвакуации главарей украинских националистов из Мариуполя».

«Сегодня утром нашими средствами противовоздушной обороны недалеко от Мариуполя были обнаружены и уничтожены два вертолёта противника, один из которых упал в районе н. п. Рыбацкое», — цитирует ТАСС заявление республиканской армии.

Отдельно отметили, что уточняется место падения второго украинского вертолета и число ликвидированных радикалов.