Минобороны РФ: высокоточными крылатыми ракетами уничтожены крупные базы горючего ВС Украины

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31 марта 2022, 10:41

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в четверг сообщил об уничтожении высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования крупных баз горючего Вооруженных сил Украины.

По данным Минобороны, российские военные 30 марта вечером высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожили крупные базы горючего в населенных пунктах Днепропетровск, Лисичанск, Чугуев и Новомосковск, с которых осуществлялось снабжение топливом украинской группировки войск на Донбассе.

ВС РФ в ходе проведения спецоперации продолжают наносить высокоточным ракетным оружием удары по объектам военной инфраструктуры и боевой технике ВСУ.

Для решения поставленных задач привлекаются в том числе и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». Боевые расчеты действуют четко и слаженно.

В российском ведомстве также сообщили, что ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили укрепленные опорные пункты и огневые позиции бронетехники ВСУ.