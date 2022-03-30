Бывший премьер Италии пытался продать Колумбии военные корабли и самолеты

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30 марта 2022, 18:01 Источник: octagon.media

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Экс-председатель cовета министров Италии Массимо Д’Алема пытался организовать продажу военных кораблей, подводных лодок и самолётов производства итальянской судостроительной компании Fincantieri и холдинга Leonardo без их ведома. Общая сумма продаж могла составить 4 млрд евро. Прокуратура Неаполя начала расследование по факту деятельности бывшего итальянского премьер-министра.



В СМИ появилась расшифровка серии телефонных переговоров Д’Алемы с представителями адвокатской конторы Robert Allen Law из США и с колумбийским политиком крайне правого толка Эдгаром Фьерро, в прошлом осуждённым за убийства. В сделке экс-премьер претендовал на 2% комиссии. При этом согласно итальянскому законодательству, никто не может выступать посредником при продаже Итальянской Республикой оружия другим иностранным правительствам.



«Почему мы работаем? Мы что, глупые? Нет, потому что мы уверены, что в конце получим 80 миллионов евро. Поэтому можно и вложиться, и как только мы получим эти контракты, всё будет поделено, мы всё поделим. Это не проблема», — говорит Д’Алема в одной из опубликованных записей телефонных переговоров.



Сообщается, что подельники бывшего председателя совета министров, предъявив нелегальные документы, представлялись в колумбийских государственных учреждениях официальными делегатами итальянского правительства. Итальянская газета Libero отмечает, что в числе вооружения, поставки которого пытался организовать Д’Алема, были самолёты M-346. Предполагается, что в сделку мог быть вовлечён довольно широкий круг лиц высокого ранга.



Каким образом в СМИ попали уникальные аудиозаписи, остается неизвестно.



