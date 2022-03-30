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Представитель НМ ДНР Басурин после обстрела ВСУ многоквартиного дома в Донецке: мирные переговоры с Украиной вести нельзя

, 14:10

Представитель НМ ДНР Басурин после обстрела ВСУ многоквартиного дома в Донецке: мирные переговоры с Украиной вести нельзя
Э. Басурин

Мирные переговоры с киевскими властями вести нельзя. Такое мнение высказал в среду представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин после обстрела украинскими военными Донецка, под который попал жилой многоквартирный дом.

Очередной раунд переговоров по ситуации на Украине прошел в Стамбуле. Представители делегаций обменялись предложениями по урегулированию ситуации.

Народная милиция ДНР ранее сообщала, что в результате обстрела жилого многоэтажного дома в Донецке погиб один человек, и семь человек пострадали. Разрушены три этажа дома.

"Мирные переговоры с Украиной вести нельзя", - сказал Басурин в эфире Первого канала.

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