Представитель НМ ДНР Басурин после обстрела ВСУ многоквартиного дома в Донецке: мирные переговоры с Украиной вести нельзя

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30 марта 2022, 14:10

Э. Басурин

Мирные переговоры с киевскими властями вести нельзя. Такое мнение высказал в среду представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин после обстрела украинскими военными Донецка, под который попал жилой многоквартирный дом.

Очередной раунд переговоров по ситуации на Украине прошел в Стамбуле. Представители делегаций обменялись предложениями по урегулированию ситуации.

Народная милиция ДНР ранее сообщала, что в результате обстрела жилого многоэтажного дома в Донецке погиб один человек, и семь человек пострадали. Разрушены три этажа дома.

"Мирные переговоры с Украиной вести нельзя", - сказал Басурин в эфире Первого канала.