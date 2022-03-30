В Минобороны РФ продемонстрировали видео с уничтоженной системой С-300 ВСУ

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30 марта 2022, 12:34

Минобороны РФ, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Министерство обороны России представило детальный видеосюжет, в котором показали уничтоженную украинскую зенитно-ракетную систему С-300. Видео размесили в среду, 30 марта, журналисты RT.

На кадрах показаны руины разбитой позиции расчета С-300. Ясно видны разрушенные и сгоревшие самоходные огневые установки системы и несколько разбросанных ударной волной транспортно-пусковых контейнеров зенитных ракет.

Ранее сегодня стало известно, что российский военный самолет сбил Су-24 Вооруженных сил Украины (ВСУ). В среду, 30 марта, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о воздушном бое в Ровненской области вблизи украинско-белорусской границы. Украинский Су-24 был сбит в районе населенного пункта Тумень.