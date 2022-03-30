«Пророссийский» Рабинович-антифашист разразился тирадой против России

Аргументы Недели → В мире 13+

30 марта 2022, 11:21

Вадим Рабинович, RadaTV/ globallookpress.com

В «Оппозиционной платформе – За жизнь» (ОПЗЖ) наблюдается внутренний кризис. Лидер политической силы Юрий Бойко потребовал от однопартийца Вадима Рабиновича публично признать Россию врагом и агрессором.

Последний всё выполнил, из Израиля, где он сейчас находится, политик выполнил поставленные условия, чтобы и далее оставаться членом ОПЗЖ.

Депутат-антифашист, пророссийский активный деятель Рабинович одним из первых тезисов назвал «Россию агрессором и врагом», а также напомнил, что в феврале «Россия вторглась на Украину».

Почему назвали Рабиновича антифашистом? А он до начала Россией СВО на каждой удобной площадке в Киеве и мире заявлял о неонацистах Украины, которые поработили страну. А коснулось дело избавляться от этих экстремистов – весь флёр борца с нацизмом с депутата сорвала политическая целесообразность.

И подобных «пророссийских» политиков на Украине было и остаётся очень много. Их принимали в Москве на правах «друзей России», денег выделяли на укрепление дружбы между странами, предприятия Рабиновича, Бойко и иже с ним выводили из-под санкций Запада и Киева. Цель никак себя не оправдала.