Минобороны РФ: ВСУ для перевозки с запада Украины националистов и наемников используются школьные автобусы со знаками «дети»

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30 марта 2022, 11:29

И. Конашенков, Olga Sokolova/Global Look Press

Для перевозки из западных регионов Украины националистов и иностранных наемников используются автобусы со школьной раскраской и знаками «дети». Эту информацию в среду сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Официальный представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин ранее сегодня сообщил, что за прошедшие сутки украинские силовики выпустили более 300 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ -21 «Град», 152 и 122-мм ствольной артиллерии и 120-мм минометов.

По данным Басурина, под обстрелы попали районы восьми населенных пунктов ЛНР. В результате украинской агрессии есть жертвы. 16 человек получили ранения. Поврежден 21 жилой дом и шесть объектов гражданской инфраструктуры.

Украинские националисты утром осуществили очередную кровавую провокацию, обстреляв из РСЗО «Ураган» и ствольной артиллерии густонаселенный микрорайон Текстильщик (Кировский район Донецка). Погиб один человек. Четыре человека пострадали.

В результате этого теракта разрушены три этажа девятиэтажного жилого дома, повреждена школа, есть погибшие и раненые.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков также сообщил о воздушном бое в Ровненской области вблизи украинско-белорусской границы. Украинский Су-24 был сбит в районе населенного пункта Тумень.