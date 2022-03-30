Премьер Великобритании замахнулся на отказ от газа и строительство 8 АЭС, но его остудил Минфин

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30 марта 2022, 10:47

Так стремительно избавлявшаяся от атомных электростанций Европа теперь вновь возвращается к мирному атому на фоне концепции энергетической безопасности, связанной с военной операцией России на Украине.



Топившие за возобновляемые источники энергии политики, наконец, поняли, что они не могут заменить нефть и газ, за которые Россия теперь предлагает рассчитываться в рублях. Конкурировать с углеводородами могут только АЭС. Это опасная энергетика, но безопасная в плане зависимости от России.



Так, премьер Великобритании Борис Джонсон предложил в ближайшее время начать строительство 8 атомных электростанций, которые обойдутся налогоплательщика в 26 млрд фунтов стерлингов. Но против этого проекта возразил министр финансов страны Риша Сунака. Он мотивирует свою позицию невозможностью изъять такую сумму из бюджета, а значит, из карманов налогоплательщиков. Минфин предлагает вместо АЭС строить станции альтернативной энергетики, используя силу ветров и солнца. Но для достижения выработки 30 ГВт в альтернативную энергетику нужно вложить 60 млрд фунтов стерлингов. Это в разы дороже атомных станций, но зато большая часть денег будет вложена частными инвесторами, в то время как строительство атомных станций финансирует государство.



Однако эксперты сомневаются, что к 2050 году альтернативная энергетика сможет стабильно давать 30 Гвт, как если бы это были АЭС. В Великобритании не столько солнца, как в Испании, а ветряки эффективны на побережьях. Премьеру Джонсону мешает продавить свою идею в жизнь низкий личный политический рейтинг и такой же низкий рейтинг Консервативной партии. Избиратели просто отвернутся от них, если почувствуют дополнительную налоговую нагрузку. Поэтому эксперты полагают, что предложение Бориса Джонсона будет реализовано частично.