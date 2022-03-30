Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня «Град» по Донецку

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30 марта 2022, 10:53 Источник: СЦКК ДНР

Последствия обстрела посёлка шахты им. Ленина в Горловке, vk.com/dnr_online_su

Вооруженные силы Украины выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня "Град" по Донецку. Об этом сообщили в среду в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В сообщении представительства в Telegram-канале написано, что зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины) по направлению: 09:45 н.п. Георгиевка – г. Донецк (Кировский район): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град".

Ранее в среду утром мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что снаряд, выпущенный украинскими военными в ходе ночного обстрела Донецка, частично разрушил многоэтажный жилой дом по адресу ул. Пинтера, 8, (мкр-н Текстильщик).