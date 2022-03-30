В Берлине возмутились возможностью «нарушения контрактов» по поставкам газа из РФ

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30 марта 2022, 10:47

Трубопрокладчик, Nord Stream AG/ globallookpress.com

Немецкое правительство критически смотрит на перемены условий в продаже газа, которые внедрили власти России. В частности, вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек отметил, что власти страны «не приемлют нарушения частных контрактов» по поставкам энергоносителя.

Своё заявление чиновник озвучил в среду, 30 марта, в ходе пресс-конференции.

«Мы не приемлем нарушения частных контрактов по поставкам (энергоносителей. – прим. ред.). Я рад, что компании точно так же оценивают ситуацию», − цитирует RT слова Хабека.

Немец подчеркнул, что власти Германии приводят в действие запасной чрезвычайный план, предусмотренный на случай прекращения поставок российского газа.