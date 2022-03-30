Украинский снаряд в ходе ночного обстрела Донецка частично разрушил многоквартирный жилой дом по адресу ул. Пинтера, 8

Аргументы Недели → В мире 13+

30 марта 2022, 07:57 Источник: РИА Новости

фото из ДНР: vk.com/dnr_online_su

Снаряд, выпущенный украинскими военными в ходе ночного обстрела Донецка, частично разрушил многоэтажный жилой дом по адресу ул. Пинтера, 8, (мкр-н Текстильщик). Мэр Донецка Алексей Кулемзин утром в среду, 30 марта, сообщил, что зафиксировано прямое попадание украинского снаряда в девятый этаж многоквартирного дома.

По данным мэра Донецка, в результате частично разрушен восьмой этаж первого подъезда с последующим возгоранием. "Информация о пострадавших уточняется", — написал Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

В Донецке ВСУ обстреляли также Кировский район.

Представительство ЛНР в СЦКК ранее сегодня сообщало, что украинские войска обстреляли Луганск.