Президент США предлагает обложить дополнительным налогом миллионеров

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29 марта 2022, 17:22

С интересной инициативой выступил президент США Джо Байден. Он предлагает облагать 20-процентным налогом доходы американцев, чьё состояние превышает $100 000 000.



Глава государства уверен, что богачи с готовностью поддержат его начинание, ибо для них эти расходы будут не столь ощутимы, зато принесут стране дополнительные $360 млрд в течение следующих десяти лет. Под «прицел» таким образом попадают более 700 состоятельных домохозяйств.



Задумку Байдена несложно понять. Он идёт ва-банк, стремясь укрепить свою позицию на грядущих президентских выборах. События на Украине сейчас могут сыграть ему на руку, если он будет активно направлять на её поддержку полученные от налогов средства, не сильно залезая в бюджет. Одним словом, «и волки сыты, и овцы целы». Но, может статься, что, наоборот, его инициатива вызовет недовольство в богатых кругах Америки. И ещё неизвестно, как поведёт себя в этой ситуации конкурирующая Республиканская партия. Сейчас Байден уповает на лояльность элиты США.