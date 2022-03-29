Канцлеру Германии не дали обзавестись собственной системой ПРО

Немецкое правительство не нашло поддержки у Бундестага в своих планах по укреплению противовоздушной обороны Германии. Оппозиционная партия ХДС (Христианско-демократический союз) неожиданно раскритиковала намерение федерального канцлера Олафа Шольца приобрести у Израиля систему Arrow 3.
Эксперты ХДС считают 100 млрд евро, предположительно запланированные на проект по укреплению воздушной обороны страны, нецелесообразной тратой бюджета Германии и рекомендуют не спешить с решением.
Реакция оппозиционной партии последовала после интервью Олафа Шольца немецкому телеканалу ARD, где канцлер озвучил свой масштабный план. Представитель ХДС Родерих Кизеветтер немедленно заявил, что в мире пока не существует орудия настолько мощного, чтобы противопоставить его российскому гиперзвуковому ракетному комплексу «Кинжал». К тому же политик уверен, что в обозримом будущем для Германии не предвидится никакой внешней угрозы. По его мнению, лучше направлять ресурсы страны и её соседей на укрепление ПВО Североатлантического блока.
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