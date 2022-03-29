Мэр Балаклеи Столбовой призвал горожан довериться ВС РФ: «Украина нам уже ничего не дает»

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29 марта 2022, 16:02

Мэр Балаклеи Иван Столбовой, nakipelotv/ Global Look Press

Мэр города Балаклея в Харьковской области Иван Столбовой, который пропадал из поля зрения на пару дней и в украинских СМИ считался «пропавшим без вести», оказался в гуще событий. Он никуда не уезжал, а вёл переговоры с командованием российских ВС, которые контролируют территорию.

«Мы приняли решение оставаться вместе с вами. Хотя была возможность выехать в Западную Украину, куда-то ещё или за границу. Поэтому смотрите, сегодня полностью нам Украина ничего не даёт. Я вчера проводил переговоры с руководством российской армии. И они предложили тоже свою помощь. Это ваше право – брать или не брать, но мы сегодня организуем работу пунктов раздачи гуманитарной помощи. Там будет мука, картошка и т.д. Уже всё завозится, поэтому как вы считаете, ваше решение: брать/не брать. Но у нас больше помощи никто сегодня не даст. На сегодняшний день всё заблокировано. Мы будем делать всё, чтобы восстановить жизнедеятельность нашего города. Почему нам не давали возможность пробираться каким-то моментом. Я думаю, мы дальше с ними будем встречаться, чтоб нам давали допуск и по подключению электроэнергии, воды и всего прочего. Никакими другими вопросами мы заниматься не будем. Будем заниматься жизнедеятельностью нашего города. Поэтому, если поддерживаете, буду благодарен, осудите – это ваше право. Единственное я прошу, чтобы всё-таки мы не проявляли резкости – ситуация непростая. Чтоб не было у нас никаких фактов мародёрства, терроризма, ещё чего-то подобного. Потому что всё это будет пресекаться. Чтоб мы потом не обижались», − отметил в своём обращении мэр. Горожане с готовностью согласились и стали задавать чиновнику дальше практические вопросы о жизни Балаклеи.

Совершенно предсказуемо отреагировала украинская администрация, которая назвала Столбового «предателем». В частности, об этом высказался глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Чтобы было страшнее, он напомнил о многолетнем наказании для «предателей родины», вплоть до пожизненного.