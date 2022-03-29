Ирак возводит защитную стену на границе с Сирией

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29 марта 2022, 12:09

Вирус строительства пограничных стен захватил и Ирак. Страна возводит заграждение вблизи сирийской границы, чтобы предотвратить проникновение боевиков запрещённого в России Исламского государства.



Строительство 3,5-метрового заграждения длиной в 10 км началось в провинции Найнава. По предварительным оценкам, эта инициатива обойдётся в 3,4 млн долларов. Это стоит того, чтобы обезопасить страну от террористов-перебежчиков из сопредельных государств, которых постоянно арестовывают пограничники, представитель сухопутных войск, органы правопорядка. При себе такие воины имеют многочисленные взрывные устройства и оружие.



На фоне политической нестабильности Ирака ещё и угрозы извне мешают проводить в стране реформы и даже выборы президента, которые были сорваны 7 февраля. Наблюдатели отмечают фактор влияния Ирана на внутриполитическую ситуацию Ирака. Официальные власти Ирака волнуют также содержащиеся в тюрьмах на северо-востоке Сирии захваченные сирийскими курдами и американцами боевики. Такое беспокойное соседство чревато угрозой прорыва арестованных в соседнее государство. Практика показала, что боевики периодически успешно устраивают бунты в тюрьмах, вырываясь на волю.