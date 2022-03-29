США объявили трансграничную охоту на имущество российских олигархов

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29 марта 2022, 11:42

Всё, что нажито непосильным трудом и размазано российскими олигархами по западным странам, может быть арестовано в ближайшее время в рамках трансграничной охоты Минюста США.



Уже сегодня некоторые российские банкиры, проживающие в Европе, мотают сопли на кулак в связи с арестом их счетов и активов. Им буквально не на что сходить в ресторан или нанять домработницу. Не говоря уже об арестованных яхтах и самолётах. Хотя президент Путин ещё несколько лет назад предупреждал их: возвращайте свои активы в Россию.



Представители министерств финансов, юстиции, внутренних дел США, Австралии, Канады, Германии, Франции, Италии, Японии, Великобритании и Европейской комиссии в целом, запустили работу многосторонней комиссии по российским элитам. Страны будут обмениваться информацией об имуществе россиян, его аресте, пособниках, сделках, активах. Минфин США также объявил премию в 5 млн долларов за информацию об активах связанных с коррупцией граждан РФ.



В список подозреваемых российских богачей входит 50 фамилий. В случае доказанности их участия в незаконных финансовых операциях, скрытия своего имущества, доходов, манипуляций с криптовалютой фигурантов ждёт наказание до 20 лет тюрьмы. В первую очередь во внимание международной комиссии попадут самолёты, яхты, банковские счета, произведения искусства. Для блокировки подозрительной собственности не нужно никакого законодательного приказа, ареста владельца. Она просто блокируется и со временем конфискуется в пользу США.



Известная склонность иностранцев к стукачеству и доносительству, которые они называют гражданской ответственностью, послужит на руку правоохранительным органам США и Европы. Все, кто когда-либо встречался с представителями российской элиты, без зазрения совести сольют куда надо фотографии яхт, самолётов, особняков. Иначе они сами попадут под статью об укрывательстве.