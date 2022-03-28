Британский премьер Джонсон пообещал Зеленскому продолжать поставлять Киеву защитное снаряжение и гумпомощь

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28 марта 2022, 23:01 Источник: ТАСС

Борис Джонсон, фото: Michael Kappeler, globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В канцелярии главы британского правительства по итогам его переговоров с Зеленским сообщили, что Джонсон пообещал президенту Украины продолжать поставлять Киеву защитное снаряжение и гуманитарную помощь.

Зеленский рассказал Джонсону о ситуации в Мариуполе, о последних переговорах Украины и России.

Британский премьер заявил о "своей полной поддержке Украины, подтвердил, что королевство "сохранит и усилит экономическое давление" на Россию.