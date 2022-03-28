Британский премьер Джонсон пообещал Зеленскому продолжать поставлять Киеву защитное снаряжение и гумпомощь

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В канцелярии главы британского правительства по итогам его переговоров с Зеленским сообщили, что Джонсон пообещал президенту Украины продолжать поставлять Киеву защитное снаряжение и гуманитарную помощь.
Зеленский рассказал Джонсону о ситуации в Мариуполе, о последних переговорах Украины и России.
Британский премьер заявил о "своей полной поддержке Украины, подтвердил, что королевство "сохранит и усилит экономическое давление" на Россию.