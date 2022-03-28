Политолог Неменский объяснил истерики Зеленского: в Киеве считают, что Запад недостаточно помогает Украине

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28 марта 2022, 17:53 Источник: Свобдная пресса

В. Зеленский в шоу "Вечерний Киев", фото из соцсети

Политолог Олег Неменский заявил, что в Европе еще со времен Петра Порошенко привыкли, что Украина общается с Западом на языке упреков и шантажа. Неменский прокомментировал публикацию немецкого издания Frankfurter Allgemeine в которой отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский своим выступлением в Брюсселе настроил против себя глав ряда европейских правительств, а у него был шанс "воззвать к совести" членов Европейского совета, но он его упустил.

Политолог сообщил, что в Киеве, видимо, чувствуют себя передовым отрядом западной цивилизации в борьбе с Россией и считают, что Запад недостаточно вовлечен в эту борьбу, недостаточно помогает Украине. По словам Неменского, при Зеленском такие ноты только усилились. Поскольку у Киева уговорить Запад существенно усилить помощь не получается, Украине приходится этой помощи требовать, всячески запугивая Европу.

Олег Неменский напомнил, что президент Украины был шоуменом, ориентированным на украинскую аудиторию. Политолог считает, что выступления Зеленского на Западе не раз были отмечены слабыми местами, которые, на самом деле, были допущены им сознательно, для лучшего восприятия его речи национал-патриотической общественностью на Украине, - сообщает "Свободная пресса".