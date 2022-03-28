Китайское соломоново решение: новый форпост КНР в Тихом океане

Поднебесная препятствует окружению своей территории американскими военными базами. Большое внимание Пекин за последние годы уделил Соломоновым островам. Между двумя странами уже составлен черновик соглашения о сотрудничество в разных областях.
Соломоновы острова были предметом спора между американцами и японцами во время Второй мировой войны. Теперь за их внимание борется Китай. При этом у последнего государства шансы стать стратегическим партнёром весьма велики. КНР в ближайшее время может разместить на участках суши в Тихом океане собственные военные базы. США обеспокоены планами и возможностями китайцев. Если им получится укрепиться на островах, проход судам некоторых государств в Южной части Тихого океана будет заблокирован.
Китай готов противодействовать США в данном регионе. Пекин имеет серьёзные планы по дальнейшему освоению региона и выдворению из него американцев. В украинском вопросе китайская сторона готова принимать участие только в роли конструктивного посредника, либо целиком на стороне России.
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