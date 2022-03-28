Александр Брод: Россиян пытают в украинских тюрьмах

В тюрьмах Украины находится 248 наших соотечественников. Их судьба в настоящее время неизвестна. Пользуясь положениями Конвенции 1983 года, Россия может запросить передачу осуждённых на родину, однако в настоящий момент решить данный вопрос вряд ли получится.
О заключённых с украинско-российским паспортом ничего не известно. В российских колониях находится более пяти тысяч украинцев. При этом значительная часть преступников была задержана и осуждена по просьбе киевских властей. Правозащитники считают необходимым и допустимым организацию обмена заключёнными. Их можно перевозить по гуманитарным коридорам, которые организовываются в процессе проведения спецоперации.
Член президентского совета по правам человека Александр Брод заявил, что в украинских тюрьмах по отношению к русским применяются пытки. В особо тяжёлых условиях находятся те, кто был задержан в последние годы на территории Донбасса.
С учётом разорванных дипломатических отношений все вопросы по заключённым, содержащихся в обоих государствах, будут решаться после завершения спецоперации.
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