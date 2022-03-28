Казахстанцы эмигрируют в поисках лучшей жизни в Россию и на Запад

На протяжении последних лет жители Казахстана активно переезжают в Россию. Также популярными эмигрантскими направлениями являются Германия, США и Польша. В прошлом году из страны выехало более 32 тысяч граждан.
Миграционные настроения в Казахстане за последние недели значительно поменялись. Кто-то уезжает из страны навсегда, чтобы дать своим детям лучшее образование. Постоянное место жительство меняют прежде всего славянские национальности.
«Образовательная миграция» начинается, когда дети заканчивают школу и планируют поступить в вуз. После завершения образования молодые люди перетягивают из Казахстана своих родителей и других родственников. Образование детей не является единственной причиной эмиграции. Отток жителей характерен для всей Центральной Азии. В Россию люди переезжают по историко-культурным, родственным и этническим причинам.
На Запад едут в поисках высокой оплаты труда и хорошего уровня жизни при наличии там сформированных диаспор, которые помогают адаптироваться переселенцам. Сейчас на переезд ещё оказывают влияние карантинные ограничения и политическая нестабильность в Казахстане. Наиболее активная эмиграция характерна для восточных и северных областей республики.
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