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На 84 году жизни умер первый президент Азербайджана Аяз Муталибов

, 23:00 Источник: РИА Новости

На 84 году жизни умер первый президент Азербайджана Аяз Муталибов
Аяз Муталибов Viktor Chernov/globallook.com

В Азербайджане на 84 году жизни умер первый президент республики Аяз Муталибов. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на близких родственников покойного.

В частности, о смерти экс-президента написали портал Azerbaycan24 и издание Report. По словам председателя социал-демократической партии Азербайджана Араза Ализаде, Муталибов умер после продолжительной болезни.

Аяз Муталибов был избран президентом Азербайджана на всеобщих выборах 8 сентября 1991 года. До этого он занимал должность председателя Госплана Азербайджанской ССР. На посту президента он находился недолго: в марте 1992 года он подал в отставку под давлением Народного фронта Азербайджана. 

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