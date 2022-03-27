На 84 году жизни умер первый президент Азербайджана Аяз Муталибов

В Азербайджане на 84 году жизни умер первый президент республики Аяз Муталибов. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на близких родственников покойного.
В частности, о смерти экс-президента написали портал Azerbaycan24 и издание Report. По словам председателя социал-демократической партии Азербайджана Араза Ализаде, Муталибов умер после продолжительной болезни.
Аяз Муталибов был избран президентом Азербайджана на всеобщих выборах 8 сентября 1991 года. До этого он занимал должность председателя Госплана Азербайджанской ССР. На посту президента он находился недолго: в марте 1992 года он подал в отставку под давлением Народного фронта Азербайджана.