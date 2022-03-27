Галина Данильченко рассказала о возвращении Мелитополя к мирной жизни

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27 марта 2022, 13:20

Галина Данильченко, фото из соцсети

Исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко рассказала, как в городе налаживается мирная жизнь. В отношении Галины Данильченко украинские власти возбудили уголовное дело о госизмене.

Данильченко исполняет обязанности мэра города Мелитополя с 11 марта. Полномочия ей передал предыдущий мэр, который отказался продолжать работать.

По ее словам, Мелитополь не пострадал от разрушений. Новые власти города первым делом постарались сохранить работу ЖКХ, чтобы люди не остались без воды, света и газа. В городе лишь один раз с перерывами подавали воду, отключали электроэнергию, и это приводило к мародёрству. "Только после того, как в городе появились российские войска и взяли Мелитополь под свой контроль, мы всё включили и запустили. Сейчас всё работает", - рассказала Данильченко.

По ее словам, в городе восстановили телерадиовещание, в том числе российских телеканалов, - передаёт RT. "Многие рады, здесь скучали по русскому языку", - рассказала новый мэр Мелитополя.

Данильченко отметила, что сначала жители города боялись русских военных, а сейчас видят их доброжелательность, помощь.

Некоторые районы, такие как Авиагородок, ещё подвергаются обстрелам. Российские системы ПВО сбивают ракеты ВСУ. Иногда осколки падают на жилые дома и административные здания, объекты инфраструктуры — водопровод, электроснабжение.

Еще есть проблема с деньгами. В городе дефицит наличности, центральные банки расположены в Киеве и Запорожье, а местные банкиры вывезли из Мелитополя всю денежную наличность. Из-за этого страдают бюджетники и пенсионеры.