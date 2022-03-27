Минобороны РФ: на Украине дамба в Одесской области заминирована по поручению Марченко, ее планируют взорвать «неонацисты»

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27 марта 2022, 09:59

Здание в Одессе, фото: pixabay.com

На Украине Хаджибейская дамба в Одесской области заминирована по поручению одесского губернатора Максима Марченко, сооружение планируют взорвать «неонацисты». Эту информацию сообщил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев во время брифинга.

Мизинцев рассказал, что представитель госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины пытался помешать этому, но его действия «грубо и жестко пресекли», пригрозив расстрелом.

По данным Минобороны РФ, «при реализации этих преступных действий в зоне затопления окажутся густонаселенные районы вместе с горожанами».

Бывший командир механизированной бригады Максим Марченко был назначен губернатором Одесской области в марте, занимает, он сменил Сергея Гриневецкого, - уточняет ТАСС.