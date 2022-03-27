Коронавирус в Китае – всё ещё актуальная проблема

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27 марта 2022, 09:31 Александр Крохмаль, Журналист

На сегодня ещё рано говорить о победе над коронавирусом в мире. «Ковид» продолжает распространяться по планете.

И то, что мировые СМИ сейчас озабочены политической ситуацией, не отменяет разрастание «ковидной» угрозы. Covid-19 – всё ещё очень опасен для людей. В Китае в последнее время фиксируются приросты заражений. Какие именно точные данные, общественность не знает. По мнению некоторых экспертов, в КНР часто скрывают истину, и потому настоящая статистика попросту неизвестна. Согласно данным Яндекс-статистики (26.03.22), в Поднебесной сейчас насчитывается 1 миллион и 262 538 заболевших. За всю пандемию умерло – 11 739.

По многим данным, рост заболеваемости обусловлен африканским штаммом «омикрон», и в частности его новой версией, известной под именем «стелс». Этот вариант коронавируса воздействует в основном на пищеварительную систему. Остальные симптомы – такие же как у ОРВИ или гриппа. Заболевшие жалуются на сильные головные боли, конъюнктивит, тошноту и постоянное желание спать. В агентстве Bloomberg отмечают замедление экономики в Китае из-за эпидемиологических проблем. Эксперты отмечают его сильнейшим со времён коронавирусного кризиса 2020 года. Бизнес-аналитики полагают, что из-за «ковидного» всплеска в КНР под ударом окажутся сферы личных услуг, производственной деятельности и строительства.