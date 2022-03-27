Американский аналитик Эдвард Чоу предложил проводить разделяющую Россию и Китай политику

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27 марта 2022, 08:47

фото: pixabay.com

Американский аналитик Эдвард Чоу заявил, что Россия и Китай представляют собой совершенно разные «вызовы американской мощи». Эксперт Эдвард Чоу во время выступления в комиссии по анализу вопросов экономики и безопасности в американо-китайских отношениях при конгрессе США заявил о необходимости проводить различия между российскими и китайскими «вызовами», - передает RT.

«При более тонком и продуманном внешнеполитическом подходе США пытались бы подчеркнуть имеющиеся между этими двумя странами различия, вместо того чтобы непреднамеренно толкать их к сближению», — заявил аналитик. Он отметил, что США могут проводить дифференцированную политику, пытаясь разделить эти страны. Начать признавать имеющиеся различия нужно с энергетики.

Чоу напомнил, что Россия является лидером по совокупному экспорту нефти и газа, а Китай считается крупнейшим потребителем энергии.

В то же время КНР находится среди первых в сфере «глобального энергетического перехода», лидиря в сфере использования возобновляемых источников энергии, производства электромобилей, строительства АЭС.

По словам эксперта, интересы Москвы и Пекина в области энергетики совпадают в кратко- и среднесрочной перспективе, но в долгосрочной могут разойтись.

Если мировая экономика действительно выйдет за рамки нефти и газа, Россия и КНР смогут предложить друг другу гораздо меньше.

Глава МИД Китая Ван И в феврале на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что Пекин намерен сотрудничать с Россией по всей производственной цепочке в энергетике.