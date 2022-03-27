ДНР: украинские войска выпустили пять ракет из БМ-21 «Град» по Ясиноватой

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27 марта 2022, 07:54 Источник: РИА Новости

на фото Мариуполь, vk.com/dnr_online_su

Ранним утром воскресенья украинские войска начали обстрел населенных пунктов ДНР. Вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили пять ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой. Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

После трех часов утра зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06.50 (совпадает с мск) — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", — сообщили в представительстве.

Представительство ДНР в СЦКК добавило, что в 7:15 украинские войска обстреляли Донецк, выпущено девять мин калибром 120 мм.