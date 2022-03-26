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На Украине запасов бензина хватит только на неделю

, 13:27 Источник: iz.ru

На Украине запасов бензина хватит только на неделю
Фото: pixabay.com

Белоруссия приостановила продажу бензина и дизеля на Украину. Эксперты считают, что имеющихся в стране ГСМ хватит лишь на неделю.

Дефицит бензина на Украине обнаружился в то время, когда в стране началась массовая внешняя и внутренняя миграция. Происходит она, в первую очередь, на личном транспорте.

Наиболее остро кризис ощущается в Черкассах, Виннице, Киевской и Харьковской областях. Некоторые АЗС стали обслуживать только машины «скорых», автомобили пожарных, полиции и военную технику. Многие закрылись. Цены выросли на 40% — до 50 грн/л марки А-95 (174 рубля).

Многие ввели лимит — 10–20–30 л на одну машину. На трассах Украины зачастую можно встретить водителей возле заглохших автомобилей, которые пытаются остановить проезжающих, чтобы купить у них хотя бы пару литров топлива.

«На базах бензина осталось на 5–7 дней, есть проблемы с поставками. Пытаемся везти из Европы, и уже разработан маршрут. Партии будут консолидироваться в Польше, а затем завозиться в Украину. Их распределением станет заниматься минэнерго», — заявил руководитель отдела маркетинга сети «БРСМ-Нафта» Александр Мельничук.

Правительство Украины уменьшило НДС с 20 до 7% и полностью отменило акциз на бензин, дизель и сжиженный автогаз. Кроме этого, был установлен контроль за стоимостью топлива. После этих решений чек немного упал, но запасов на заправках не увеличилось.

Крупнейшими поставщиками были российские и белорусские НПЗ — 42% бензина и 63% дизеля. Следом за ними шли Польша, Литва, Румыния.

«Внутреннее производство представлено Шебелинским ГПЗ «Нафтогаза» и Кременчугским НПЗ «Укртатнафты», играющим важную роль в обеспечении внутреннего рынка (46% бензина и около 14% дизтоплива). 26 февраля первый газоперерабатывающий завод, расположенный в Харьковской области, был остановлен. Сейчас работает только Кременчуг, но и он может вскоре закрыться из-за нехватки сырья и нестабильной военной ситуации», — отметил Сергей Кондратьев, замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов.

По мнению эксперта, наладить логистику через Польшу будет непросто, и европейцы едва ли покроют все потребности украинцев.

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