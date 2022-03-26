Японский депутат Судзуки опасается прямого столкновения с РФ

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26 марта 2022, 13:08 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

В Японии опасаются возможного конфликта с Россией. Отмена переговорного процесса по Курильским островам и заключения мирного договора может привести к эскалации. Именно это заявил 24 марта японский депутат Мунэо Судзуки, член верхней палаты парламента.

Он считает, что если переговоры прекратятся, США смогут ещё сильнее влиять на Японию, и впоследствии, ситуация ухудшится. Судзуки уверен, что его страна нуждается в независимой политике, а не в следовании чьей-либо идеологии. Он также отметил, что Япония должна отстаивать свои интересы, как перед Соединёнными Штатами, так и перед Россией.

21 марта РФ отказалась от ведения переговоров по мирному договору со Страной Восходящего Солнца. В качестве ответных мер на действия японского правительства, Россия прекратила безвизовые поездки граждан островного государства на Южные Курилы и вышла из диалога по налаживанию совместной хозяйственной деятельности в пределах региона. РФ также блокирует продление статуса Японии в качестве партнёра Организации Черноморского экономсотрудничества по секторальному диалогу. Японский премьер Кисида назвал такое решение «неприемлемо жестоким». А в местном правительстве выразили официальный протест российскому послу Михаилу Галузину.