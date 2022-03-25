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25 марта 2022, 16:49

Спецоперация России на Украине разделила болгарское общество на две части. Одна полагает, что военные действий российских войск на Украине оправдана, а другая придерживается противоположного мнения.



Ранее президент России Владимир Путин пользовался в Болгарии высокой популярностью. Его действия положительно оценивали почти 60% населения. Президент Болгарии Румен Радев на встрече с главой Румынии Клаусом Йоханнисом констатировал, что суверенитет Украины подорван. Никакие человеческие жертвы не могут оправдать заявленную цель военных действий. Болгарский парламент также разделился на два лагеря. Одни считают необходимым отправку немедленной помощи в Незалежную, другие пытаются воздержаться от этого.



В Болгарской социалистической партии считают, что Украина не должна получить ни одной каски. В правительстве также указали, что при передаче военного оборудования Незалежной государство останется без защиты. Болгария общается с НАТО с большой оглядкой на Москву, боясь её разозлить. В то же время текущий год может стать решающим для Софии. Чтобы окончательно не свалиться с двух стульев сразу, болгары, скорее всего, метнутся в сторону Европы. И времени на объективную оценку внешнеполитических событий у населения и правительства остаётся всё меньше. Но болгары не забыли, как США заставили её вырубить табачные плантации как условие для вступления в ЕС. И остались болгары и без табака и без членства в ЕС. В отличие от Запада Россия братушек никогда не подводила. Очередной обман болгар со стороны Европы и США будет стоить ей потери дружбы с Россией, а заодно нефти и газа.



