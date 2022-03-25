Салливан: НАТО разрабатывает план решительного ответа в случае «нападения» России на одну из стран альянса

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25 марта 2022, 17:09 Источник: ТАСС

Истребители Миг-31, оснащенные сверхзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», MOD Russia/globallook.com

Если Россия решит «напасть» на одну из стран Североатлантического альянса, ее ожидает «решительный ответ», - сообщил в пятницу на брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он рассказал, что союзники по НАТО готовят планы такого ответа.

«Мы разрабатываем планы на тот случай, если Россия решит нанести удар по территории НАТО в этом контексте [конфликта вокруг Украины] или каком-либо другом».

Cалливан сообщил также, что Джо Байден вместе с другими членами альянса готов дать «решительный ответ» в том случае, если «Россия нападет на НАТО».

На прошедшем 24 марта саммите альянса, президент США заявил о том, что НАТО «продолжит поддерживать Зеленского и наращивать объемы поставок оборонной помощи Украине».

Истребители Миг-31, оснащенные сверхзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», MOD Russia